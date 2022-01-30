Запад с декабря каждую неделю назначает новые даты «вторжения России на Украину», однако оно почему-то не происходит. Дошло до того, что уже президент Украины Владимир Зеленский просит Запад прекратить истерию и отмечает, что она уже обошлась стране в $12,5 млрд — впрочем, пока безрезультатно.
«Если произойдет самое худшее и будет иметь место вторжение украинских войск на территорию [непризнанных республик] Донбасса, потому что это будет включать в себя массовое убийство людей и очень агрессивные действия, тогда я не исключаю ничего», — заявил Келин.
При этом он подчеркнул, что России не нужна война с Украиной и добавил, что возникшую напряженность следует устранять только дипломатическими способами.
Келин напомнил, что ни один представитель российской власти никогда не озвучивал никаких угроз в адрес Украины, что говорит о том, что Москва не имеет никаких агрессивных намерений.