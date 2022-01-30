Россия никогда не нападет на Украину первой, однако если киевский режим решит вторгнуться в ДНР и ЛНР, ничего нельзя будет исключать, сказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью, опубликованном в британской газете Sunday Times 30 января

Запад с декабря каждую неделю назначает новые даты «вторжения России на Украину», однако оно почему-то не происходит. Дошло до того, что уже президент Украины Владимир Зеленский просит Запад прекратить истерию и отмечает, что она уже обошлась стране в $12,5 млрд — впрочем, пока безрезультатно.

«Если произойдет самое худшее и будет иметь место вторжение украинских войск на территорию [непризнанных республик] Донбасса, потому что это будет включать в себя массовое убийство людей и очень агрессивные действия, тогда я не исключаю ничего», — заявил Келин.

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Келин напомнил, что ни один представитель российской власти никогда не озвучивал никаких угроз в адрес Украины, что говорит о том, что Москва не имеет никаких агрессивных намерений.