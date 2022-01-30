«В этой ситуации мяч не на стороне ДИЯРа (украинская Государственная инспекция ядерного регулирования — ред.), а на стороне Westinghouse. Мы готовы для ВВЭР-440 топливо брать в следующем году, но он не готов его поставлять к этому времени», — сказал Котин.
Он уточнил, что, согласно договору, подписанному с американской компанией, первая партия топливных элементов для ВВЭР-440 будет поставлена не ранее 2025 года.
В данный момент эти энергоблоки используют топливные элементы, которые поставляет «Росатом».