«В этой ситуации мяч не на стороне ДИЯРа (украинская Государственная инспекция ядерного регулирования — ред.), а на стороне Westinghouse. Мы готовы для ВВЭР-440 топливо брать в следующем году, но он не готов его поставлять к этому времени», — сказал Котин.

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© enriquelopezgarre/Pixabay
Он уточнил, что, согласно договору, подписанному с американской компанией, первая партия топливных элементов для ВВЭР-440 будет поставлена не ранее 2025 года.

В данный момент эти энергоблоки используют топливные элементы, которые поставляет «Росатом».