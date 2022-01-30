Американская компания Westinghouse в ближайшие три года не станет поставлять на Украину топливные сборки своего производства для реакторов ВВЭР-440, рассказал глава украинского «Энергоатома» Петр Котин. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 29 января

«В этой ситуации мяч не на стороне ДИЯРа (украинская Государственная инспекция ядерного регулирования — ред.), а на стороне Westinghouse. Мы готовы для ВВЭР-440 топливо брать в следующем году, но он не готов его поставлять к этому времени», — сказал Котин.

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В данный момент эти энергоблоки используют топливные элементы, которые поставляет «Росатом».