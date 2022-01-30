Если Соединенные Штаты введут масштабные экономические санкции в отношении Российской Федерации, то это приведет к панике на мировом финансовом рынке и серьезно навредит мировой экономике, заявили эксперты, опрошенные влиятельным американским изданием New York Times 29 января

В частности, резко вырастут цены на сырьевые товары, говорится в публикации.

«Крайне суровые санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники. Они нанесут вред самим американцам — от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса», — пишет NYT.

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Кроме того, Россия может предпринять ответные шаги, в частности, ограничить поставки газа в Европу.

Они также отмечают, что вводить эти санкции, опираясь на имеющийся у США опыт применения подобных ограничений, нельзя, так как никогда еще такого рода ограничения не применялись в отношении столь крупной экономики, как российская.