В частности, резко вырастут цены на сырьевые товары, говорится в публикации.
«Крайне суровые санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники. Они нанесут вред самим американцам — от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса», — пишет NYT.
Отмечается, что и без того тяжелая ситуация в мировой экономике усугубится еще больше после ввода санкций против РФ.
Кроме того, Россия может предпринять ответные шаги, в частности, ограничить поставки газа в Европу.
Они также отмечают, что вводить эти санкции, опираясь на имеющийся у США опыт применения подобных ограничений, нельзя, так как никогда еще такого рода ограничения не применялись в отношении столь крупной экономики, как российская.