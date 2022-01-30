В частности, говоря о помощи, оказанной Россией и спасшей режим Токаева во время недавних беспорядков в Казахстане, президент поспешил опровергнуть информацию «о том, что мы (Казахстан — ред.) задолжали».
«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было», — сказал Токаев.
По его словам, никаких предварительных условий со стороны Кремля не было, так как «Россия для Казахстана — это союзное государство». Он также рассказал, что при нем Казахстан будет усиливать сотрудничество с Пекином.
«Что касается Китая, то это наш ближайший сосед как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Мы должны сотрудничать, очень сильно на китайский рынок надеются наши сельхозпроизводители», — заявил президент Казахстана.
Он также отметил, что за 11 месяцев объем торговли Казахстана с КНР составил $17 млрд и заявил о необходимости изучать китайский язык.
«Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны сотрудничать», — заявил Токаев.
Говоря о внутриполитической ситуации, Токаев сообщил, что не обещал никаких привилегий бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за то, что тот оставил пост главы Совета безопасности республики.