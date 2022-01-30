Большое интервью президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева вышло 29 января на государственном телеканале «Хабар 24»

"Больше не Елбасы?". За что в Европе мстят Токаеву © REUTERS, Stringer

«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было», — сказал Токаев.

По его словам, никаких предварительных условий со стороны Кремля не было, так как «Россия для Казахстана — это союзное государство». Он также рассказал, что при нем Казахстан будет усиливать сотрудничество с Пекином.

«Что касается Китая, то это наш ближайший сосед как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Мы должны сотрудничать, очень сильно на китайский рынок надеются наши сельхозпроизводители», — заявил президент Казахстана.

Он также отметил, что за 11 месяцев объем торговли Казахстана с КНР составил $17 млрд и заявил о необходимости изучать китайский язык.

«Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны сотрудничать», — заявил Токаев.

Говоря о внутриполитической ситуации, Токаев сообщил, что не обещал никаких привилегий бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за то, что тот оставил пост главы Совета безопасности республики.