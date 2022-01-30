Украинское Министерство иностранных дел обвинило президента России Владимира Путина в нарушении суверенитета Украины в связи с поручением главы российского государства рассмотреть вопрос о предоставлении соцвыплат жителями ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Украины в ночь на 30 января

29 января Путин поручил исследовать возможность подачи заявлений на соцвыплаты и льготы через сайт госуслуг гражданам РФ из Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство», — сказано в публикации.

Помощь жителям ДНР и ЛНР, которые регулярно становятся жертвами артобстрелов украинских войск, в МИД также назвали «гибридной провокацией».

«Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы», — говорится в заявлении.

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В частности, украинский парламент не принял ряд важных законов, прописанных в минских соглашениях, и не провел выборы в Донбассе.

Тем не менее, вопреки одобренному Советом безопасности ООН Комплексу мер, Киев требует, чтобы ему предоставили контроль над российско-украинской границей.

Выполнение этого требования будет означать сдачу интересов русских, проживающих в ДНР и ЛНР, так как украинские власти получат возможность ликвидировать все структуры Народных республик, а всех, кто с ними сотрудничал, репрессировать.

Москва требует неукоснительного выполнения Комплекса мер, однако другие участники «нормандского формата» Франция и Германия ничего не делают для того, чтобы вынудить Киев начать исполнять свои обязательства.