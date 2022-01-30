Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что европейцы привыкли решать свои проблемы за деньги США, и именно это привело к эскалации на Украине. Слова Трампа прозвучали 28 ноября в ходе его выступления в Техасе перед своими сторонниками

СМИ Запада с декабря распространяют предоставленную американской разведкой информацию о якобы готовящемся «российском вторжении на Украину». Однако эти данные опровергает не только Москва, но и президент Украины Владимир Зеленский.

«Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас», — цитирует Трампа РИА Новости.

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Недовольство действиями стран ЕС Трамп открыто высказывал во время своего президентства. В частности, он критиковал их за отказ остановить «Северный поток-2» и нежелание тратиться на оборону в тех объемах, которые предусмотрены уставом НАТО.

Однако еще больше он критиковал руководство Китая, объявив Поднебесную главным врагом США. Нынешнее практически уравнивание Трампом КНР и ЕС является плохим сигналом для европейцев — экс-президент имеет неплохие шансы переизбраться на следующих выборах главы американского государства.