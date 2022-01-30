Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности введения Западом превентивных санкций для сдерживания "российской агрессии". Сенатор РФ Алексей Пушков объяснил в интервью Украина.ру, почему подобный сценарий вряд ли будет воплощён в реальность

Санкции имеют смысл только тогда, когда они являются угрозой — после их применения вторая сторона принимает их как реальность. Поэтому угроза санкций более действенна, подчеркнул Пушков. В США собираются лишить Россию чипов © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Второй мотив состоит в том, что если США задействуют санкции вроде отключения России от SWIFT, прекращения операций с российским госдолгом и применят меры против долларовых операций российских банков, то, применив эти санкции, они лишатся каких-либо других рычагов воздействия на Российскую Федерацию и ее политику», — сказал сенатор.

Санкции подобного рода — это самые крайние меры, вводить их превентивно — означает объявить России тотальную войну, после которой возможен полный разрыв отношений, заключил Пушков.

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