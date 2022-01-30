США пока не могут дать России гарантий по безопасности и по Украине, потому что во внутренней политике США существуют две крупные проблемы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Ситуация в переговорах Россия-США будет неопределенной еще достаточно долгое время, потому что всё происходящее имеет корни в Вашингтоне. Там не решены два ключевых вопроса: вопрос о власти и вопрос о деньгах, подчеркнул эксперт. Politico: Зеленский боится «сговора» России и США © пресс-служба президента Украины

«Вопрос о деньгах не решила ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который подвесил вопрос. Пауэлл заявил, что пока не готов озвучить дальнейшие меры по оздоровлению финансово-кредитной политики. Он даже не сказал, когда они поднимут ставку, хотя ему напрямую поручили заниматься этим вопросом.

Второй вопрос — вопрос о власти, смогут ли демократы провести свой билль об электоральной реформе. Если они его не проведут, демократы проиграют выборы в Конгресс 2022 года и с высокой вероятностью проигрывают президентские выборы 2024 года. С кем нам тогда договариваться?», — сказал Дробницкий.

Пока эти вопросы не решатся, Россия будет "тратить деньги на авиабилеты" своим дипломатам, заключил эксперт.

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