27 января погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. О том, как Россия могла бы предотвратить эскалацию конфликта, рассказал в интервью Украина.ру глава «Евразийского аналитического клуба» Никита Мендкович

Даже если конфликт перерастёт в полномасштабную войну, ОДКБ не сможет ввести миротворцев без обращения двух стран — Таджикистана и Киргизии, отметил эксперт. Эксперт объяснил, что было бы, если бы Украина отправила в Казахстан своих неонацистов © РИА Новости, Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

«Но если ситуация действительно дойдет до края, боюсь, что России придется вмешиваться явочным порядком. Конфликт затяжной, отсутствие политической воли, вмешательство внешних игроков и внутреннего криминалитета доведено до предела. Страдают тысячи людей…Если на это не хватает политической воли, то нужен внешний толчок, особенно в жестком формате», — сказал Мендкович.

Эксперт выразил надежду, что внешний толчок не потребуется, и политики двух стран одумаются, увидев, к чему привели их действия.

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