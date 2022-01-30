Даже если конфликт перерастёт в полномасштабную войну, ОДКБ не сможет ввести миротворцев без обращения двух стран — Таджикистана и Киргизии, отметил эксперт.
«Но если ситуация действительно дойдет до края, боюсь, что России придется вмешиваться явочным порядком. Конфликт затяжной, отсутствие политической воли, вмешательство внешних игроков и внутреннего криминалитета доведено до предела. Страдают тысячи людей…Если на это не хватает политической воли, то нужен внешний толчок, особенно в жестком формате», — сказал Мендкович.
Эксперт выразил надежду, что внешний толчок не потребуется, и политики двух стран одумаются, увидев, к чему привели их действия.
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