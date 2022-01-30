Сообщается, что численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек. Существует риск полномасштабной военной провокации, направленной на народные республики Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Провокация со стороны Украины более чем возможна — ВСУ могут попытаться захватить отдельные города в ДНР и ожидать реакции России, заявил эксперт. Даже Украина испугалась, насколько цинично её используют США - Лавров © AP, Efrem Lukatsky

«Если Россия не поддержит республики открыто (а масштабное наступление потребует открытой поддержки), то это будет означать, что Россия слаба и можно дальше силовым путем захватывать территорию ЛДНР…Если же Россия так или иначе реагирует военным путем, то это подтверждает развязанную пропагандистскую кампанию об агрессии России», — сказал Рожин.

Никакие человеческие, материальные и территориальные потери Украины в расчёт при этом не берутся: киевская власть исполняет свою роль расходного материала, заключил эксперт.

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