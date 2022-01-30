Американцы пытаются понять, как Россия им ответит, чтобы понимать издержки и последствия проводимого США на Украине курса, заявил эксперт.
«Естественно, Россия заявляет, что последствия будут, но не конкретизирует их. Да, есть варианты поддержки или признания ЛДНР, размещения ракет на Кубе и Венесуэле и ряд других шагов, не обязательно они могут быть в военной сфере, которые будут направленны на создание прямых угроз позициям США в мире и самим США», — сказал Рожин.
Возможности для создания американцам проблем у России достаточные, причём как военные, так и невоенные. В условиях, когда идёт политическая игра, Россия старается держать свои угрозы в скрытом состоянии, заключил эксперт.
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