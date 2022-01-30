Москва может по-разному ответить в случае отказа Вашингтона принять ее предложения по безопасности, но Россия не раскрывает карты. Американцы пытаются понять, как Россия ответит, и поэтому затягивают переговоры, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Американцы пытаются понять, как Россия им ответит, чтобы понимать издержки и последствия проводимого США на Украине курса, заявил эксперт. Bloomberg: власти США обсудили с крупнейшими банками возможные антироссийские санкции © РИА Новости, Алексей Агарышев / Перейти в фотобанк

«Естественно, Россия заявляет, что последствия будут, но не конкретизирует их. Да, есть варианты поддержки или признания ЛДНР, размещения ракет на Кубе и Венесуэле и ряд других шагов, не обязательно они могут быть в военной сфере, которые будут направленны на создание прямых угроз позициям США в мире и самим США», — сказал Рожин.

Возможности для создания американцам проблем у России достаточные, причём как военные, так и невоенные. В условиях, когда идёт политическая игра, Россия старается держать свои угрозы в скрытом состоянии, заключил эксперт.

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