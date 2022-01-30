Великобритания пытается восстановить позиции на мировой арене, что следует из геополитической концепции "Global Britain". О том, удастся ли Лондону выбиться обратно в мировые державы, рассказал в интервью Украина.ру писатель Владимир Видеманн

В мире постиндустриальных инноваций британское ноу-хау в плане науки, финансов и разведки вновь начинает играть чуть ли не ключевую роль, отметил эксперт. The Times рассказала, как Британия может помешать США ввести санкции против РФ © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

«Британские офшоры — тоже серьезная тема. Распустив свою планетарную империю, над которой никогда не заходило солнце, британская аристократия создала империю финансовую, которая непосредственно контролируется потомками бывших владетельных особ и заморских губернаторов.

Причем вход в эти круги возможен только через родственные связи, через «буржуазный брак», если угодно. Через британские офшоры или, как их называют в Лондоне, «территории секретной юрисдикции», осуществляется большая часть всех «серых» транзакций мирового капитала.

Наконец — разведка. Никто не будет отрицать исключительные компетенции британского разведывательного сообщества, его искушенность в операциях любого масштаба и любой сложности. Все это касается не только военной, но и финансовой разведки», — рассказал Видеманн.

В Евразии британцы начинают новый этап Большой игры, действуя через турецких и арабских партнёров, активировать проект Содружества наций, заявляют о себе в рамках новых проектов (AUKUS). Континентальная Европа снова оказывается в клещах между Лондоном и Москвой, заключил эксперт.

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