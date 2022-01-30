В мире постиндустриальных инноваций британское ноу-хау в плане науки, финансов и разведки вновь начинает играть чуть ли не ключевую роль, отметил эксперт.

The Times рассказала, как Британия может помешать США ввести санкции против РФ
The Times рассказала, как Британия может помешать США ввести санкции против РФ
© РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

«Британские офшоры — тоже серьезная тема. Распустив свою планетарную империю, над которой никогда не заходило солнце, британская аристократия создала империю финансовую, которая непосредственно контролируется потомками бывших владетельных особ и заморских губернаторов.

Причем вход в эти круги возможен только через родственные связи, через «буржуазный брак», если угодно. Через британские офшоры или, как их называют в Лондоне, «территории секретной юрисдикции», осуществляется большая часть всех «серых» транзакций мирового капитала.

Наконец — разведка. Никто не будет отрицать исключительные компетенции британского разведывательного сообщества, его искушенность в операциях любого масштаба и любой сложности. Все это касается не только военной, но и финансовой разведки», — рассказал Видеманн.

В Евразии британцы начинают новый этап Большой игры, действуя через турецких и арабских партнёров, активировать проект Содружества наций, заявляют о себе в рамках новых проектов (AUKUS). Континентальная Европа снова оказывается в клещах между Лондоном и Москвой, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.