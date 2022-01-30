В мире постиндустриальных инноваций британское ноу-хау в плане науки, финансов и разведки вновь начинает играть чуть ли не ключевую роль, отметил эксперт.
«Британские офшоры — тоже серьезная тема. Распустив свою планетарную империю, над которой никогда не заходило солнце, британская аристократия создала империю финансовую, которая непосредственно контролируется потомками бывших владетельных особ и заморских губернаторов.
Причем вход в эти круги возможен только через родственные связи, через «буржуазный брак», если угодно. Через британские офшоры или, как их называют в Лондоне, «территории секретной юрисдикции», осуществляется большая часть всех «серых» транзакций мирового капитала.
Наконец — разведка. Никто не будет отрицать исключительные компетенции британского разведывательного сообщества, его искушенность в операциях любого масштаба и любой сложности. Все это касается не только военной, но и финансовой разведки», — рассказал Видеманн.
В Евразии британцы начинают новый этап Большой игры, действуя через турецких и арабских партнёров, активировать проект Содружества наций, заявляют о себе в рамках новых проектов (AUKUS). Континентальная Европа снова оказывается в клещах между Лондоном и Москвой, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.