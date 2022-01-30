Помимо экономических проблем, на авансцену истории выходят экологические, эпидемиологические и демографические вызовы. О том, какие регионы мира ждёт крах, и у каких есть шанс на поддержание человеческого хозяйства, рассказал в интервью Украина.ру писатель Владимир Видеманн

Важнейшим показателем будущего макрорегиона является экологический баланс, подчеркнул эксперт. Положительный эко-баланс характеризует территории, на которых еще возможно восстановление природного баланса. Отрицательный баланс имеют территории, приговоренные к дальнейшей деградации, вплоть до превращения в безжизненные пустоши. Экология или жизнь: опасность четвертого энергоперехода на примере отдельно взятой электростанции © РИА Новости, А. Хрупов / Перейти в фотобанк

«К странам положительного эко-баланса относятся Канада, Аляска, Россия, Скандинавия, Монголия, Тибет, Южная Америка, Австралия и отдельные регионы Африки. Ко вторым — страны индустриального пояса между 50° с.ш. и 10° ю.ш., куда входят США, континентальная Европа, Северная Африка, Турция, Ближний и Средний Восток, Средняя, Южная и Юго-Восточная Азия, Китай, Корея и Япония», — сказал Видеманн.

Эксперт также отметил, что в странах с отрицательным эко-балансом также проблемой является перенаселённость, в то время как в странах с положительным такой проблемы нет.

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