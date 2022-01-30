Главная цель гипертрофированного внимания к событиям на Украине, раздуваемого Западом - масштабная дезинформирование и затруднение работы аналитических центров России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал писатель Владимир Видеманн

По мнению эксперта, Запад старается отвлечь внимание от более существенного — противостояния капиталов, раскола элит в том числе и внутри Демократической партии США. В США собираются лишить Россию чипов © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Главная цель информационной войны — не разоблачение противника, а масштабное дезинформирование его аналитических структур, вбросы, отвлекающие внимание оппонента от чего-то более существенного. В данном случае — от грызни западных финансовых бульдогов под ковром…Причем грызня эта происходит не только на внешнем, международном контуре, но и на внутреннем», — сказал Видеманн.

К примеру, не так давно политологи начали обсуждать проблему не только раскола американской элиты на республиканцев и демократов, но также новейшего раскола среди самих демократов на консерваторов и инноваторов ("цифровиков"), отметил эксперт.

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