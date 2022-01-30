Прагматика здравого смысла указывает, что Германии ссориться с Россией ни к чему: в "Четвёртом Рейхе" за Россией остаётся роль снабжения Европы сырьём.
«Таким образом, в новом континентальном альянсе Москва и Пекин будут выполнять роль пристяжных, тогда как контрольный пакет окажется в руках Берлина. Во всяком случае, так это представляется с позиций сегодняшней расстановки ключевых фигур на Большой шахматной доске», — сказал Видеманн.
Однако и альянс Москвы и Вашингтона в вопросах конкуренции с континентальной Европой (и ее стратегическим союзником Китаем) теоретически возможен, но это сложный вопрос: требуется серьезная подготовительная работа влиятельных мозговых центров с обеих сторон, заключил эксперт.
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