Ни Россия, ни Китай по отдельности не могут оказать существенного влияния на американские экономические интересы. Однако объединение Китая и Европы может представлять США серьёзную угрозу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал писатель Владимир Видеманн

Сегодня международные накопления в иностранных валютных резервах составляют в долларах почти 60%, в евро — более 20%, а в китайских юанях — чуть больше 2%, причём доля российского рубля — не более уровня статистической ошибки, отметил эксперт. Bloomberg: власти США обсудили с крупнейшими банками возможные антироссийские санкции © РИА Новости, Алексей Агарышев / Перейти в фотобанк

«В корзине эмитируемых МВФ специальных прав заимствования (СПЗ как искусственное резервное и платежное средство) доллар составляет, округляя, 42%, евро 31%, юань 11%. По 8% у японской йены и британского фунта стерлингов..Получается, что объединенные Китай и ЕС могут, с позиций современной финансовой архитектуры, реально угрожать доминированию США», — сказал Видеманн.

Эксперт добавил, что китайская экономика тесно связана с немецкими инновациями, а российский газ одновременно питает и Европу, и Китай, что ставит США в ещё более затруднительное положение.

Полностью интервью можно прочитать здесь.