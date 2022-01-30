Европа управляется людьми, для которых она не является ценностью. Результатом "климатического мошенничества" и преследования интересов американских спекулятивных фондов стал энергетический кризис на континенте. Об этом в интервью Украина.ру рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин

Европейцы пошли по пути климатического мошенничества, назначив руководителями сферы энергетики людей с гуманитарным образованием, преследующих "зелёные" цели, которые не работают, заявил эксперт. Британия опасается роста цен на газ из-за санкций против РФ - Times © Christopher Priest / flickr

«Дальше…Нужно понимать, что Европа управляется людьми, для которых она не является ценностью. Европа утратила политическую субъектность, и европейские так называемые политики служат глобальному финансовому бизнесу, в первую очередь американским спекулятивным инвестиционным фондам. Финансовому спекулянту нужна нестабильность, а что может быть более нестабильным, чем холодная зима в сытой стране?», — рассказал Делягин.

К европейскому энергетическому кризису привели и интересы соперников Европы. В сугубо американских интересах — ликвидировать немецкую экономику, в интересах Великобритании — увидеть Европу в руинах, чтобы над ней властовать, и в интересах Китая избавиться от европейских промышленных конкурентов, заключил собеседник издания.

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