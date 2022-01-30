Украине удалось обогнать все страны Европы по уровню бедности. Об этом неутешительном достижении в интервью Украина.ру рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин

На Украине всё будет плохо, уверен эксперт. Страна выполнила свою мечту: стала "лидером Европы", но по бедности. Шмыгаль рассказал, как Украина будет преодолевать бедность © Facebook Денис Шмыгаль

«Украине удалось обогнать не только Болгарию по нищете, но и Молдавию. Это действительно выдающееся достижение. Не уверен, что к нему стремились сознательно, но, в общем, получилось. И прошли те времена, когда украинцы работали в России, чтобы оплатить коммунальные платежи родителей на Украине. Эти времена прошли не из-за коронавируса, а потому, что этих заработков, увы, не хватает», — сказал Делягин.

Единственным способом удержать украинское общество в подчинении, не важно, какой власти, осталась война. Когда люди живут в абсолютной беспросветности, беднея с каждым днем, единственная возможность удержать их в подчинении — это война, заключил эксперт.

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