Эксперт отметил, что Россия защищена от взрывного роста цен на удобрения: сельское хозяйство страны, в отличие от Европы, не основано на гидропонике, требующей огромных объёмов удобрений.
«В Краснодарском крае удобрения подорожали от полутора до четырех раз. И их не покупают или покупают сильно меньше. То есть, урожайность у нас будет падать в целом. Но это будет проблема для экспортёров. Я всё-таки думаю, что наше государство спохватится. Ситуация будет ухудшаться, но острота внутренних проблем целиком определяется государством», — сказал Делягин.
Собеседник издания напомнил, что после засухи 2010 года Россия прекратила экспорт зерна, что, в свою очередь, опосредованно привело к массовым выступлениям в Египте: население не могло позволить себе хлеб.
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