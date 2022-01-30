Абсурдное подорожание газа, вызванное "климатическим мошенничеством" Запада, привело к росту цен на удобрения. Это, в свою очередь, может привести к голоду в отдельных странах мира. О том, как эта ситуация повлияет на Россию, рассказал в интервью Украина.ру зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин

Эксперт отметил, что Россия защищена от взрывного роста цен на удобрения: сельское хозяйство страны, в отличие от Европы, не основано на гидропонике, требующей огромных объёмов удобрений. Высокие мировые цены на зерно оставляют Украину без качественной муки - эксперт © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

«В Краснодарском крае удобрения подорожали от полутора до четырех раз. И их не покупают или покупают сильно меньше. То есть, урожайность у нас будет падать в целом. Но это будет проблема для экспортёров. Я всё-таки думаю, что наше государство спохватится. Ситуация будет ухудшаться, но острота внутренних проблем целиком определяется государством», — сказал Делягин.

Собеседник издания напомнил, что после засухи 2010 года Россия прекратила экспорт зерна, что, в свою очередь, опосредованно привело к массовым выступлениям в Египте: население не могло позволить себе хлеб.

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