Сверхвысокие цены на газ могут привести к остановке производства минеральных удобрений, что в результате закончится дефицитом продовольствия в Европе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин

Европа может позволить себе импорт продовольствия, в отличие от более бедных стран-экспортёров еды, что в результате может привести к голоду в последних, подчеркнул эксперт. Беда и еда. Великобритания рискует остаться голодной из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

«Могут возникнуть трудности, но у Европы-то будут деньги. А вот Европа может забрать себе еду из тех стран, которые сейчас живут за счёт экспорта еды. Скажем, из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока… И они могут остаться без еды. Не с арабо-израильским конфликтом, не с проблемой денуклеаризации… А — без еды», — сказал Делягин.

Эксперт напомнил, что после засухи 2010 года Россия прекратила экспорт зерна, что опосредованно привело к массовым выступлениям в Египте, где хлеб стал недоступен большинству населения.

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