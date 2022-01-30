Как самостоятельная единица Грузия не представляет угрозы с военной точки зрения. Однако неудобства могут причинить силы НАТО, использующие грузинскую инфраструктуру. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

Грузия представляет военную угрозу лишь своими аэродромами подскока для американцев, подчеркнул эксперт. Столтенберг: Украина и Грузия станут членами альянса, решение принято © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Там все отработано для того, что если в регионе что-то заполыхает, то американские ВВС будут работать через Грузию, пользоваться ее аэродромами подскока, заправляться и пополнять боеприпасы…Поймите, что опасна не сама грузинская армия, но территория Грузии превращена в плацдарм, который США и НАТО могут использовать в любой момент по свистку», — сказал Жилин.

Страны-сателлиты Запада опасны только тем, что они добровольно отказались от своих национальных интересов в пользу США, и у них нет полномочий на внешнюю политику, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.