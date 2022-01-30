Размещение российских вооружений на Кубе невозможно, но возможно обсуждение подобного шага с Венесуэлой, заявил эксперт.
«В Венесуэле еще можно что-то сделать, но Кубу мы предали с потрохами. Мы многих предали с потрохами, и никто с нами взаимодействовать не будет», — сказал Жилин.
Многие страны рисковали своей безопасностью, размещая на своей территории советские ударные комплексы, и теперь они воспринимают Россию негативно. В Венесуэле теоретически размещение вооружений возможно, но это не стратегически важная страна, заключил эксперт.
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