Постсоветским республикам с малой субъектностью противопоказано "играть в многовекторность", заигрывая с Западом. Это приводит к непредсказуемым последствиям, заявил в интервью Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий

Когда постсоветские республики играют в многовекторность, появляется расколотая на несколько частей и деморализованная элита, которая играет с внешними игроками, отметил эксперт. «России нужно действовать»: Дробницкий призвал не ждать решений США © РИА Новости, Нина Зотина

«В Казахстане сильно не только присутствие России, но и присутствие Запада, Китая и Турции, в Казахстане происходила постепенная деморализация госуправления и деморализация силовых структур. А когда наступает хотя бы малейший кризис, эти государства начинает качать…В Белоруссии была та же самая ситуация. Дело в том, что белорусская элита была деморализована подыгрыванием руководства националистическим силам и Западу», — сказал Дробницкий.

Рано или поздно лидеры постсоветских стран начинают заигрывать со сложно устроенным националистическим элементом, что приводит к угрозе обрушения государства. Без России никакого порядка на постсоветском пространстве не будет, что показали казахские события, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.