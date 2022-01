В воинской части 3021 Нацгвардии Украины, где солдат Артемий Рябчук на днях убил пять человек, не раз при странных обстоятельствах гибли военнослужащие. Об этом рассказывается в вышедшей в эфир 29 января программе ТСН украинского канала «1+1»

В передаче рассказывается, что в 2018 году там же погиб 19-летний Мансур Вержаковский, служивший там 2 месяца. Командование сообщило, что он застрелился.

Однако родители погибшего рассказали журналистке телеканала, что не верят в версию самоубийства сына. На теле молодого человека обнаружили синяки, а выстрел пришелся на правую сторону головы, хотя солдат был левшой. Жуткие плоды дедовщины. Как произошел расстрел на «Южмаше» © REUTERS, Press Service of the National Police of Ukraine/Handout

Родители считают, что Вержаковского били, чтобы он назвал пароль от своей банковской карты, с которой уже после его гибели кто-то пытался снять деньги.

Производство пытались закрыть четыре раза, а сейчас следователи снова начали разбираться в причинах трагедии, указывает телеканал.

В 2019 году в части погиб, также от пулевого ранения, служивший там 20-летний Андрей Киба.

Его мать рассказала телеканалу, что обстоятельства гибели сына ей до сих пор не известны.

Ранее о многочисленных случаях неуставных отношений в части 3021 сообщил глава общественной организации «Международный центр помощи» Сергей Косяк. В ЛНР заявили о подрыве украинского военного, бежавшего от «дедовщины» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На своей странице в Facebook он процитировал одного из ранее служивших в части военнослужащих.

«Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере….Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части», — говорится в сообщении.