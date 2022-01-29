Президент Хорватии Зоран Миланович назвал премьер-министра страны Андрея Пленковича «украинским агентом», сообщает 29 января хорватская газета Jutarnji list

Хорватский лидер подтвердил своё недавнее заявление о том, что Украине не место в НАТО, а в случае какой-либо конфронтации военного блока с Россией он максимально дистанцируется от конфликта.

Миланович также указал, что его не волнует попадание на украинский сайт «Миротворец». Хорватия уже не та. Как Украина стала самой правой страной в Европе © Wikipedia

«Боюсь? Чего мне бояться? Ну, они попадут в мой список», — сказал президент Хорватии.

Он добавил, что ни является ни врагом Украины, ни другом России, и подверг критике премьер-министра страны Андрея Пленковича.

«Пленкович ведёт себя как украинский агент, а я веду себя как президент Хорватии. Это огромная разница», — заявил Миланович.

Ранее Пленкович попросил прощения у Украины за заявление Милановича.

Хорватский президент посоветовал Украине продолжать переговоры с «сепаратистами» и не искать ссор с Россией.

Он также подверг критике исторический ревизионизм, проводящийся киевским режимом.

«Украина прославляет как героев Второй мировой войны массовых убийц поляков и евреев», — указал Миланович.