Хорватский лидер подтвердил своё недавнее заявление о том, что Украине не место в НАТО, а в случае какой-либо конфронтации военного блока с Россией он максимально дистанцируется от конфликта.
Миланович также указал, что его не волнует попадание на украинский сайт «Миротворец».
«Боюсь? Чего мне бояться? Ну, они попадут в мой список», — сказал президент Хорватии.
Он добавил, что ни является ни врагом Украины, ни другом России, и подверг критике премьер-министра страны Андрея Пленковича.
«Пленкович ведёт себя как украинский агент, а я веду себя как президент Хорватии. Это огромная разница», — заявил Миланович.
Ранее Пленкович попросил прощения у Украины за заявление Милановича.
Хорватский президент посоветовал Украине продолжать переговоры с «сепаратистами» и не искать ссор с Россией.
Он также подверг критике исторический ревизионизм, проводящийся киевским режимом.
«Украина прославляет как героев Второй мировой войны массовых убийц поляков и евреев», — указал Миланович.