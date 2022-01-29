По словам Пескова, в Пекине у российского президента запланированы двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Олимпийских игр.
«Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем», — указал Песков.
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.
Китайская сторона ожидает присутствия более 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр.
В связи с пандемией COVID-19 спортивное мероприятие пройдёт с рядом ограничений.