Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Пекине не входит в планы президента РФ Владимира Путина, однако полностью исключить возможность такой встречи тоже нельзя, заявил агентству РИА Новости 29 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Пекине у российского президента запланированы двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Олимпийских игр.

«Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем», — указал Песков.

Экс-посол Чалый назвал условие встречи Путина и Зеленского © посольство Украины в США / посольство Украины в США / Перейти в фотобанк

Китайская сторона ожидает присутствия более 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр.

В связи с пандемией COVID-19 спортивное мероприятие пройдёт с рядом ограничений.