НАТО готова вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, но в случае конфликта «заставит Москву заплатить очень высокую цену». Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном 29 января в итальянской газете La Stampa

Столтенберг указал, что никто не заинтересован в вооруженном конфликте, однако НАТО «готово к худшему».

«Если Россия ещё раз применит силу против Украины, она должна будет заплатить высокую цену в виде экономических и политических санкций. Мы предоставим Украине помощь, чтобы поддержать её право на самозащиту, и, естественно, мы также готовы защитить всех союзников в случае необходимости», — заявил он.

По словам Столтенберга, если, нагнетая напряжённость, Россия рассчитывает уменьшить присутствие НАТО у своих границ, то она достигнет обратного.

В случае «агрессии» военный блок направит туда ещё больше своих сил, указал Столтенберг. «НАТО не мог не пнуть лежащую на лопатках Россию». Кто хочет строить новый мировой порядок © AP, Andriy Dubchak,file

Он также выразил уверенность в том, что все союзники по блоку будут едины в действиях в отношении России.

24 января влиятельная испанская газета El País опубликовала статью Хуана Луиса Себриана, основателя и бывшего директора этого издания.

Журналист призвал к урегулированию напряжённости в Восточной Европе.

Он также подверг Столтенберга резкой критике, в частности, напомнив о том, что бывший президент Германии Вальтер Штайнмайер в своё время назвал его «поджигателем войны».

«Те, кто лично выслушивал Столтенберга и его мнение о стратегии, которой необходимо следовать, без труда признают точность этой характеристики», — указал Себриан.