Столтенберг указал, что никто не заинтересован в вооруженном конфликте, однако НАТО «готово к худшему».

«Если Россия ещё раз применит силу против Украины, она должна будет заплатить высокую цену в виде экономических и политических санкций. Мы предоставим Украине помощь, чтобы поддержать её право на самозащиту, и, естественно, мы также готовы защитить всех союзников в случае необходимости», — заявил он.

По словам Столтенберга, если, нагнетая напряжённость, Россия рассчитывает уменьшить присутствие НАТО у своих границ, то она достигнет обратного.

В случае «агрессии» военный блок направит туда ещё больше своих сил, указал Столтенберг.

«НАТО не мог не пнуть лежащую на лопатках Россию». Кто хочет строить новый мировой порядок
«НАТО не мог не пнуть лежащую на лопатках Россию». Кто хочет строить новый мировой порядок
© AP, Andriy Dubchak,file

Он также выразил уверенность в том, что все союзники по блоку будут едины в действиях в отношении России.

24 января влиятельная испанская газета El País опубликовала статью Хуана Луиса Себриана, основателя и бывшего директора этого издания.

Журналист призвал к урегулированию напряжённости в Восточной Европе.

Он также подверг Столтенберга резкой критике, в частности, напомнив о том, что бывший президент Германии Вальтер Штайнмайер в своё время назвал его «поджигателем войны».

«Те, кто лично выслушивал Столтенберга и его мнение о стратегии, которой необходимо следовать, без труда признают точность этой характеристики», — указал  Себриан.