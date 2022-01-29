Россия последние «несколько веков» находится под санкциями, заявил 29 января агентству РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов

По словам парламентария, возможные санкции Великобритании в отношении России нужны правительству этой страны, чтобы доказать, что они «не слабаки». РФ не пугают такие меры, а Запад должен будет привыкнуть к ответным санкциям, указал Никонов. «Пустое нагнетание»: Песков об утверждениях американских СМИ о подготовке вторжения на Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Это на всё тот же случай "российской агрессии" на Украине. Остановиться не могут. Должны всем доказать, что не слабаки», — полагает депутат.

Таким образом Никонов отреагировал на слова главы британского МИДа Лиз Трасс, по словам которой, страна разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против РФ. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица и финансовые институты, а меры будут введены в координации с ЕС и США.