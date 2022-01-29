Евросоюз пригрозил ответить на расширение списка его представителей, которым запрещён въезд в Россию. Об этом говорится в распространённом 28 января заявлении европейской внешнеполитической службы

«Европейский союз выражает сожаление по поводу объявленного в пятницу российскими властями решения о запрете въезда в Россию неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС», — говорится в документе.

Удар по ФРГ: Шольц подчеркнул опасность санкций против РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее в МИД РФ указали, что в расширенный список представителей ЕС, которым запрещён въезд в страну, вошли руководители ряда европейских частных военных компаний, а также некоторые политики стран-членов Евросоюза.