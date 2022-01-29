«Европейский союз выражает сожаление по поводу объявленного в пятницу российскими властями решения о запрете въезда в Россию неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС», — говорится в документе.
По словам европейских чиновников, решение России не имеет правового обоснования и вызовет соответствующую реакцию ЕС
Ранее в МИД РФ указали, что в расширенный список представителей ЕС, которым запрещён въезд в страну, вошли руководители ряда европейских частных военных компаний, а также некоторые политики стран-членов Евросоюза.