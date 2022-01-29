Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице сделано все, чтобы ключевые объекты инфраструктуры жизнедеятельности, а это около 500 объектов, были защищены и готовы в случае эскалации ситуации в стране. Об этом 29 января он рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

«В случае чрезвычайной ситуации важно, чтобы ни в коем случае не пропала электроэнергия и водоснабжение. Также должна быть коммуникация… Должны быть четкие коммуникации между разными ветвями власти и руководителями объектов критической инфраструктуры. Все это разработано — автономный алгоритм в Киеве», — отметил Кличко. Кличко определил главное бомбоубежище в Киеве на случай войны © kyivcity.gov.ua

Кроме этого, мэр заявил, что разработан алгоритм действий в случае взятия под охрану ключевых объектов и внезапного отключения электроэнергии. Что касается территориальной обороны, пункты подготавливают. Также проинспектированы все бомбоубежища.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с просьбой не паниковать якобы из-за возможного вторжения России и не скупать гречку со спичками. Кроме того он напомнил, что война на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и пообещал, что 2023 год Украина встретит с миром.

Утром на следующий день The Washington Post обнародовал интервью Зеленского, который оценил вероятность якобы нападения России на Украину, а также предположил, что якобы захват начнется с Харькова.