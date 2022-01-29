Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук указал на ключевое различие в хартиях о сотрудничестве Украины и США, которое мало кто заметил. Интервью политик дал телеканалу телеканалу UkrLive 28 января

«Почему-то у нас никто не обратил внимание на такой факт, что в ноябре прошлого года была подписана новая хартия стратегического сотрудничества США и Украины. Я обратил внимание на такой пассаж. В прежней хартии в месте, где речь шла о вступлении Украины в НАТО излагалось следующим образом — США поддерживает вступление Украины в НАТО или США поддерживает предоставление членство в НАТО. А в новой хартии записали, что США поддерживает стремление Украины о предоставлении членства в НАТО», — заявил он. Лавров: ответ США на предложения РФ - образец приличия, а за НАТО стыдно © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Также политик отметил, что США хорошо понимают, что такое Украина, как член НАТО. Им это не надо, поскольку уж два года они идут по пути освоения со стороны НАТО территории Украины.

Ранее Медведчук также заявил, что весь мир, кроме Украины, в том числе, и первые лица США, говорят о том, что для скорейшего завершения конфликта в Донбассе нужно выполнить минские соглашения, которые менять не надо.

Украина на встрече политсоветников глав стан «нормандской четверки» в Париже 26 января заявила о их разночтении и призвала о внесении изменений.