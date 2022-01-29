Встреча политсоветников глав стран-участниц «нормандского формата» в Париже по результативности и эффективности была абсолютно нулевой. Об этом 28 января заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive

«Встреча, которая произошла в Париже, если давать общую оценку, то она закончилась тем, что они договорились договариваться. Единственное, что отмечают, это то, что они договорились о прекращении огня. Но они об этом договорились еще 22 июля 2020 года. И если посчитать с этого времени, то были десятки тысяч нарушений с двух сторон именно этого режима… Парижская встреча и обозначение последующей встречи в Берлине, если не изменится ситуация с политической волей президента Зеленского, ни к чему не приведет. Она будет такая же нулевая, как и та, что прошла в Париже», — заявил политик. Медведчук выходит на свободу? Прокуроры больше не просят домашний арест © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он убежден, что украинская сторона взяла две недели для того, чтобы якобы устранить разночтения отдельных пунктов комплексов мер поляризации минских соглашений, свидетельствует о том, что президент Владимир Зеленский не готов их выполнять.

Медведчук заявил, что это очевидно, поскольку минские соглашения не имеют разночтений, а состоят из четко прописанных однозначных пунктов.

Ранее политик также выразил мнение, что Украина должна стать мостом между Западом и Россией, чтобы сохранить свою государственность и суверенитет.