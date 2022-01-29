Украина должна стать мостом между Западом и Россией, чтобы сохранить свою государственность и суверенитет. Об этом 28 января заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive

По его словам, внеблоковость — это единственный путь для развития экономики Украины. Руководство Украины идет по пути узурпации власти и диктатуры - Медведчук © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом смысл и возможности развития прагматизма в экономической сфере, а не в том, что мы подписали Соглашение и договор о зоне свободной торговли с ЕС, фактически уничтожили экономику и продолжаем идти по пути ее уничтожения», — заявил он.

Также политик отметил, что украинцы должны осознать, что стране необходимо идти по пути «развития реформ скандинавского плана», то есть «построения социализма или социал-демократии, ориентированное на интересы людей».

Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело — политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября.

Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.

Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, который истекает в январе.