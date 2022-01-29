Администрация президента США Джо Байдена провела обсуждения с крупнейшими американскими банками по возможным санкциям против России. Об этом сообщило 28 января агентство Bloomberg

«Члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники администрации на этой неделе провели разговор с руководителями банков, включая Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase&Co. и Goldman Sachs Group, с целью оценки действий», — сообщило агентство.

Пока не договорились: США и ЕС признались, что не знают, какие санкции вводить против РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

США угрожает России «беспрецедентными» экономическими санкциями в случае её нападения на Украину.

Москва отрицает обвинения и обращает внимание, что они используются как предлог к дальнейшему усилению НАТО в Восточной Европе.