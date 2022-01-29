«Члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники администрации на этой неделе провели разговор с руководителями банков, включая Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase&Co. и Goldman Sachs Group, с целью оценки действий», — сообщило агентство.
Bloomberg также рассказывает, что власти США озабочены тем, что новые санкции против РФ могут иметь «побочные эффекты». В качестве примера приводится ситуация, сложившаяся в 2018 году, когда антироссийские меры привели к сбоям в поставках алюминия и привели к росту цен на этот металл на 30%.
США угрожает России «беспрецедентными» экономическими санкциями в случае её нападения на Украину.
Москва отрицает обвинения и обращает внимание, что они используются как предлог к дальнейшему усилению НАТО в Восточной Европе.