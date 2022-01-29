Бывший спикер Рады и депутат украинского парламента Дмитрий Разумков утверждает, что неизвестные установили за ним слежку и регулярно за ним наблюдают из тонированных автомобилей. Об этом 28 января он заявил в эфире телеканала «Наш»

В частности, Разумков отметил, что во время президентской кампании так не следили, как в настоящее время. Разумков дал Зеленскому совет в день рождения © УНИАН

«Ни за какими депутатами так не ездили. За штабом не так следили, как сейчас. Мы проводим презентацию команды «Умная политика», стоят машины под зданием с номерами прикрытия», — рассказал депутат.

С начала осени прошлого года рейтинг президента Украины Владимира Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Разумкова. В эфирах Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.

Кром того Разумков ранее заявил, что Офис президента Украины давит на депутатов партии «Разумная политика», которую он возглавляет.