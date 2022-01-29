Власти США опасаются, что не смогут ввести санкции против руководства РФ из-за терпимости Британии к проходящим через Лондон финансовым потокам. Об этом сообщила 28 января британская газета The Times

В 2020 году комитет по разведке британского парламента подготовил доклад, в котором утверждается, что российские олигархи и бизнесмены с помощью визовой системы Великобритании используют Лондон для легализации незаконно полученных средств, а также, при помощи денег, якобы продвигают государственные интересы РФ. Чемерис описал Украину без олигархов

Как утверждалось в докладе, Лондон стал излюбленным местом российских олигархов и бизнесменов после введения в 1994 году британский инвестиционной визы.

Также в докладе указывалось, что правительство Великобритании мало интересовалось законностью происхождения этих средств.

В ответ в Госдуме РФ назвали абсурдом заявления Лондона о влиянии российских олигархов на Британию.

По словам источников газеты, представители госдепа США выразили «тревогу и разочарование» из-за неспособности правительства Британии принять жёсткие меры против потока российских средств, особенно в Лондоне.

«Опасения заключаются в том, что российские деньги сейчас настолько укоренились в Лондоне, что возможность использовать их в качестве рычага против Путина может быть упущена», — цитирует газета слова своего источника в Вашингтоне.

США и их союзники обвиняют РФ в подготовке «вторжения» на Украину и угрожают «беспрецедентными» санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы.

В ответ в Кремле подчёркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.