Между США и Украиной появилась напряжённость из-за позиции Киева по вопросу об угрозе «вторжения» России. Об сообщила 28 января американская телекомпания CNN

В опубликованной на сайте телекомпании статье утверждается, что в Вашингтоне недовольны тем, что власти Украины «преуменьшают угрозу» якобы готовящегося вторжения. Один из собеседников CNN из числа американских чиновников обвинил Киев в утечках и искажении информации, а также спрсил, зачем Украина просит у США дополнительные вооружения, заявляя при этом, что уровень российской угрозы не изменился.

Свои претензии есть и в Киеве, говорится в статье.

«Украина… постоянно обеспокоена тем, что её используют в качестве пешки в геополитической драме между Соединенными Штатами и Россией, а что её опасения отодвинуты на второй план по отношению к более широкому кругу споров между двумя мировыми державами. Несмотря на то, что Вашингтон пытается опровергнуть это мнение, украинские официальные лица стали более откровенно говорить о том, что чувствуют, как их игнорируют на фоне растущей напряжённости», — сообщает CNN.

Грег Баттерфилд: Заявления США и НАТО об угрозе российского вторжения на Украину абсолютно беспочвенны © prometej.info

По словам американских журналистов, Владимир Зеленский и его помощники «сыты по горло» чрезмерной реакций Вашингтона на ситуацию на российско-украинской границе.

