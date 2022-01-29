Ранее Михаил Погребинский в интервью Украина.ру высказывал мнение, что власть Зеленского своими руками поднимет рейтинг Порошенко, будучи неспособной арестовать опального политика из-за указания с Запада. Рейтинг Петра Порошенко поднялся, поскольку Зеленский проиграл ему, уверен эксперт.
«Порошенко сейчас имеет примерно такой рейтинг, поскольку Зеленский проиграл в истории с Порошенко. Из-за того, что американцы ему сказали: «Не трогай Порошенко, он наш» и публично объясняли, что в момент, когда враг на пороге, нельзя устраивать в вашем лагере борьбу между собой…Вот этого добивался своими словами «Я ваш приговор»? Жалкие, ничтожные люди, что один, что другой», — сказал Погребинский.
Собеседник издания заключил, что ни у Зеленского, ни у Порошенко шансов на победу на предстоящих президентских выборах нет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.