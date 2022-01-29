По данным КМИС, рейтинги экс-президента Украины Петра Порошенко и президента Владимира Зеленского сравнялись. Причиной этому могла послужить неспособность Зеленского спровоцировать арест Порошенко. Обе эти фигуры имеют мало шансов на политическое будущее, уверен политолог Михаил Погребинский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее Михаил Погребинский в интервью Украина.ру высказывал мнение, что власть Зеленского своими руками поднимет рейтинг Порошенко, будучи неспособной арестовать опального политика из-за указания с Запада. Рейтинг Петра Порошенко поднялся, поскольку Зеленский проиграл ему, уверен эксперт. Михаил Погребинский рассказал о вероятности большой войны © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Порошенко сейчас имеет примерно такой рейтинг, поскольку Зеленский проиграл в истории с Порошенко. Из-за того, что американцы ему сказали: «Не трогай Порошенко, он наш» и публично объясняли, что в момент, когда враг на пороге, нельзя устраивать в вашем лагере борьбу между собой…Вот этого добивался своими словами «Я ваш приговор»? Жалкие, ничтожные люди, что один, что другой», — сказал Погребинский.

Собеседник издания заключил, что ни у Зеленского, ни у Порошенко шансов на победу на предстоящих президентских выборах нет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.