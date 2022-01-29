В Казахстане есть организованные политические силы, связанные с Нурсултаном Назарбаевым, которые попытались использовать протесты в своих целях. О том, что бы случилось в стране, одержи они победу, рассказал в интервью Украина.ру руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Трудно сказать, смогли бы люди Назарбаева править без Назарбаева ещё 30 лет, или последовала бы гражданская война и новый цикл переворотов, отметил эксперт. В то же время, Серенко отмечает и "китайский сценарий" развития событий в Казахстане. Эксперт рассказал, кто будет восстанавливать Казахстан после массовых погромов © РИА Новости, Расул Назыров / Перейти в фотобанк

«Для меня до сих пор интересной загадкой остается китайская роль в этих событиях. Отмечу, что когда президент Путин объявил о вводе войск ОДКБ, появилась информация, что ШОС тоже был готов отправить туда свои войска (а ШОС это практически Китай). По сути российские войска опередили китайцев. Если бы туда не ввели ОДКБ и вошли бы китайские войска, это был бы иной расклад в республике и в регионе в целом», — сказал Серенко.

Наличие закулисных связей с Китаем у людей, причастность которых к мятежу установлена, позволяет рассматривать различные конспирологические версии, заключил эксперт.

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