В разжигании конфликта в первую очередь заинтересован криминалитет, который использует приграничную борьбу в интересах борьбы за контрабанду наркотиков, подчеркнул эксперт.
«Кроме того, к сожалению, в разжигании конфликта принимают участие внешние игроки, которым выгодны противоречия внутри стран ОДКБ…Именно они сейчас создают в Кыргызстане ощущение того, что ОДКБ должен принудить Таджикистан к уступкам, а раз он отказывается, то нам не нужен ОДКБ. Это достаточно примитивная, заказанная извне пропаганда», — сказал Мендкович.
Россия и ОДКБ неоднократно заявляли, что готовы стать арбитрами, но не станут принуждать к односторонним уступкам какую-либо из сторон, напомнил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.