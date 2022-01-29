В четверг, 27 января погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. В конфликте могут быть замешаны контрабандисты наркотиков, считает глава «Евразийского аналитического клуба» Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В разжигании конфликта в первую очередь заинтересован криминалитет, который использует приграничную борьбу в интересах борьбы за контрабанду наркотиков, подчеркнул эксперт. Эксперт объяснил, что должен сделать Таджикистан, если он хочет спастись от угрозы из Афганистана © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Кроме того, к сожалению, в разжигании конфликта принимают участие внешние игроки, которым выгодны противоречия внутри стран ОДКБ…Именно они сейчас создают в Кыргызстане ощущение того, что ОДКБ должен принудить Таджикистан к уступкам, а раз он отказывается, то нам не нужен ОДКБ. Это достаточно примитивная, заказанная извне пропаганда», — сказал Мендкович.

Россия и ОДКБ неоднократно заявляли, что готовы стать арбитрами, но не станут принуждать к односторонним уступкам какую-либо из сторон, напомнил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.