В разжигании конфликта в первую очередь заинтересован криминалитет, который использует приграничную борьбу в интересах борьбы за контрабанду наркотиков, подчеркнул эксперт.

Эксперт объяснил, что должен сделать Таджикистан, если он хочет спастись от угрозы из Афганистана
Эксперт объяснил, что должен сделать Таджикистан, если он хочет спастись от угрозы из Афганистана
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«Кроме того, к сожалению, в разжигании конфликта принимают участие внешние игроки, которым выгодны противоречия внутри стран ОДКБ…Именно они сейчас создают в Кыргызстане ощущение того, что ОДКБ должен принудить Таджикистан к уступкам, а раз он отказывается, то нам не нужен ОДКБ. Это достаточно примитивная, заказанная извне пропаганда», — сказал Мендкович.

Россия и ОДКБ неоднократно заявляли, что готовы стать арбитрами, но не станут принуждать к односторонним уступкам какую-либо из сторон, напомнил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.