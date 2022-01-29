Журналист и политолог Виталий Третьяков дал интервью изданию Украина.ру, в котором ответил, что думает о предложении создать в стране новое ведомство

«Эта идея не нова. Она имеет давнюю историю. У нас целых три человека руководили министерством по делам СНГ. Но в конечном итоге Кремль отказался от этого министерства, и оно было упразднено. Это было связано с массой чисто административных проблем. Было непонятно разделение функций между МИДом и министерством по делам СНГ, пересекаются интересы, были проблемы компетенций и того, кто чем занимается», — ответил Третьяков. США боится интеграции РФ со странами СНГ - Шхагошев © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Он высказал мнение, что все-таки главным органом, формирующим внешнюю политику, начиная от назначения послов, и заканчивая текущими вопросам, должно решать именно министерство иностранных дел.

«Так что я думаю, что в ближайшее время эта идея не реализуется. Потому что предыдущий опыт был печальным. Хотя я понимаю, что имеют в виду, те, кто это предлагают. Они хотят выделить постсоветское пространство в особое направление, чтобы им занимались специальные люди, но я думаю, что этого не произойдет», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Виталием Третьяковым можно прочитать здесь.