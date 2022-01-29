Если до этого Токаев действовал строго в рамках того, что делал Назарбаев, то сейчас он начнет проявлять себя, мы еще не видели его как самостоятельного президента, уточнил эксперт.
«По сути сейчас у Казахстана появился новый президент, и на это будет интересно посмотреть — как Казахстан начнет меняться после тридцати трех лет правления Назарбаева», — указал Юнеман.
По его мнению, политика Назарбаева по мягкой дерусификации Казахстана продолжится, с одной стороны, эта политика неумолимая и постепенная, а с другой — не настолько громкая, чтобы бесить официальную Россию.
Стратегической целью России в Казахстане должно стать такое положение русских, при котором они жили бы не хуже, чем в РФ, и при этом пользовались теми же правами, что и казахи, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.