«Устранить неугодного политика или его администрацию они (США — ред.) могут в любой европейской стране, что периодически демонстрируют. Как пример, история немецкого адмирала, который произнес слова, несколько расходящиеся с официальной линией США и вроде бы своего правительства, за что его моментально отправили в отставку, якобы по собственному желанию», — рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что Европа в международной политике не субъект, а объект, по крайне мере в истории конфликта между США и Россией одна самостоятельной роли не играет.
Доказательство тому — история с запуском «Северного потока-2», ведь несмотря на всю его выгоду для Германии, в Берлине так «уже два года ничего не могут сделать».
Полностью интервью с Виталием Третьяковым можно прочитать здесь.