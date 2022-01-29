По словам Третьякова, внутри НАТО и Евросоюзе сценарий цветных революций в чистом виде, какими они случались в странах третьего мира, маловероятен, но у американцев есть другие рычаги влияния и «доступ» они имеют к любой точке ЕС. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал журналист и политолог Виталий Третьяков

«Устранить неугодного политика или его администрацию они (США — ред.) могут в любой европейской стране, что периодически демонстрируют. Как пример, история немецкого адмирала, который произнес слова, несколько расходящиеся с официальной линией США и вроде бы своего правительства, за что его моментально отправили в отставку, якобы по собственному желанию», — рассказал эксперт. В НАТО призвали РФ «вывести войска из Украины и Грузии» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что Европа в международной политике не субъект, а объект, по крайне мере в истории конфликта между США и Россией одна самостоятельной роли не играет.

Доказательство тому — история с запуском «Северного потока-2», ведь несмотря на всю его выгоду для Германии, в Берлине так «уже два года ничего не могут сделать».

Полностью интервью с Виталием Третьяковым можно прочитать здесь.