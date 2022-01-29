Журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что США действуют по давно отработанной схеме: если какое-то правительство им не нравится, его свергают, а на случай неудачи у глобальных элит всегда припасен сценарий приграничных войн

«Одно из направлений внешней политики США состоит в том, что если у них не получается свергнуть правительственные режимы в странах, которые им не нравятся, то в случае Китая и России они пытаются устроить хаос на границах этого государства, что они с успехом и делали», — сказал эксперт.

Он напомнил, что год назад была предпринята попытка дестабилизации в Белоруссии, а теперь Запад делает ставку на размораживание конфликта на Украине, который по плану глобальных элит должен спровоцировать Москву на ввод войск, «и одним из следствий такого решения будет признание Россией независимости ДНР и ЛНР», уверен Третьяков. Даже Украина испугалась, насколько цинично её используют США - Лавров © AP, Efrem Lukatsky

«Если же в качестве повода будет выступать вторжение Украины на территорию ДНР и ЛНР, Россия не может не отреагировать на это по понятным причинам, но это преподнесут как подтверждение позиции Украины, что «Россия была готова напасть и она напала, отторгнув наши территории» и введут санкции», — заявил политолог.

Однако, уверен он, более вероятен все же другой вариант: что провокация не сработает, тогда Соединенные штаты будут поддерживать вокруг Украины состояние полувоенного напряжения до осенних выборов в США», потому что «маячит Трамп, который вновь претендует на американский престол».

Полностью интервью с Виталием Третьяковым можно прочитать здесь.