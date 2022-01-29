Причиной постоянных конфликтов на границе Киргизии и Таджикистана является отсутствие политической воли сторон, и Душанбе, и Бишкека. Решить конфликт могла бы Россия и ОДКБ, но для этого республики должны обратиться за помощью, считает глава «Евразийского аналитического клуба» Никита Мендкович

Проблема границы между Таджикистаном и Киргизией заключается в отсутствии демаркации и регуляции рубежей. Наличие спорных участков влияет и на местные элиты, и на население, что приводит к вспышкам силовой напряжённости, подчеркнул эксперт. «Туфли целовать не надо». Грозин о том, почему Киргизия точно не станет Украиной © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Хочу подчеркнуть, что причиной такой ситуации является отсутствие политической воли сторон, и Душанбе, и Бишкека. Напомню, что в 2017 году был достаточно позитивный пример урегулирования большей части пограничных споров с Узбекистаном…все было бы возможно, если бы обе стороны решились привлечь к арбитражу третейского судью в лице ОДКБ или официальной Москвы», — сказал Мендкович.

Эксперт напомнил о быстром урегулировании пограничного спора Киргизии с Узбекистаном и достигнутом прорыве в двусторонних отношениях. "Границы раздора" могут превратиться в "границу дружбы" и в случае киргизо-таджикских рубежей, заключил эксперт.

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