Казахи были достаточно русифицированы, но с каждым годом ситуация всё хуже, и на горизонте ближайших поколений мы получим уже дерусифицированный и не близкий России Казахстан. Об этом рассказал независимый российский политик Роман Юнеман в интервью изданию Украина.ру

Роман Юнеман: кто он © commons.wikimedia.org, Роман Юнеман

«Это не значит, что мы должны что-то делать с казахами и как-то их ущемлять. Просто мы должны понимать, что в стране есть русское меньшинство, которое мы должны защищать. Независимо от того, насколько казахи будут русифицированы, нам важны в первую очередь наши люди», — констатировал Юнеман.

У России есть возможность вывезти всех русских из Казахстана, но для начала давайте попробуем сделать так, чтобы они там жили как граждане первого сорта, а не второго, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.