С бухты-барахты требовать автономию для севера и востока Казахстана странно, надо для этого подготовить переходные положения, которые бы меньше пугали казахов, начиная с их обещаний остановить дерусификацию всех этих регионов, считает эксперт.
«Это не значит, что мы должны что-то делать с казахами и как-то их ущемлять. Просто мы должны понимать, что в стране есть русское меньшинство, которое мы должны защищать. Независимо от того, насколько казахи будут русифицированы, нам важны в первую очередь наши люди», — констатировал Юнеман.
У России есть возможность вывезти всех русских из Казахстана, но для начала давайте попробуем сделать так, чтобы они там жили как граждане первого сорта, а не второго, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.