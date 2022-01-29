С бухты-барахты автономию требовать для севера и востока Казахстана странно, надо для этого подготовить переходные положения, которые бы меньше пугали казахов, начиная с их обещаний остановить дерусификацию всех этих регионов. Об этом рассказал независимый российский политик Роман Юнеман в интервью изданию Украина.ру

Роман Юнеман: кто он © commons.wikimedia.org, Роман Юнеман

«Конечно, мы можем взять и вывезти всех оттуда. Это, наверное, является таким Ultima ratio, последним аргументом. Но для начала давайте попробуем сделать так, чтобы они там жили как граждане первого сорта, а не второго. Нам этого надо добиваться, но мы, к сожалению, этого не делаем», — сетует Юнеман.

Казахи были достаточно русифицированы, но с каждым годом ситуация всё хуже, и на горизонте ближайших поколений мы получим уже дерусифицированный и не близкий России Казахстан, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.