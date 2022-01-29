Но стратегическая цель — такое положение русских, при котором они жили бы в Казахстане не хуже, чем в России, и при этом пользовались теми же правами, что и казахи, указал эксперт.
«Конечно, мы можем взять и вывезти всех оттуда. Это, наверное, является таким Ultima ratio, последним аргументом. Но для начала давайте попробуем сделать так, чтобы они там жили как граждане первого сорта, а не второго. Нам этого надо добиваться, но мы, к сожалению, этого не делаем», — сетует Юнеман.
Казахи были достаточно русифицированы, но с каждым годом ситуация всё хуже, и на горизонте ближайших поколений мы получим уже дерусифицированный и не близкий России Казахстан, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.