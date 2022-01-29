Россия должна иметь план разборки нынешней Украины с формированием конфедеративного пророссийского объединения регионов Востока и Юго-Востока страны. В случае, если украинский национализм победить не удастся, должен быть "план Б". Об этом в интервью Украина.ру рассказал социолог Сергей Баранов

Современная Украина как таковая должна прекратить своё существование во всех случаях, подчеркнул эксперт. Сохранение единства прежней Украины с временным правительством из олигархов, — самая большая ошибка России, которую только можно сделать в украинском вопросе. Проект «Новороссия» может отобрать у Украины пять областей - генерал © Facebook/Hennadii Moskal

«В случае, если победить украинский национализм не удастся, то должен быть план Б — а такой сценарий с вооружённым сопротивлением и моральным террором и шантажом более, чем вероятен…федерация «Новороссия» выйдет из Украины, прихватив собой всё, что нужно, в том числе, и Киев, и она окончательно перестанет существовать как государство», — сказал Баранов.

Украинский вопрос в таком случае будет решён навсегда. Возможно, националисты воссоздадут Украину-2 на оставшихся территориях центра и запада. Но это уже будет другая история, другой Украины, заключил эксперт.

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