Современная Украина как таковая должна прекратить своё существование во всех случаях, подчеркнул эксперт. Сохранение единства прежней Украины с временным правительством из олигархов, — самая большая ошибка России, которую только можно сделать в украинском вопросе.
«В случае, если победить украинский национализм не удастся, то должен быть план Б — а такой сценарий с вооружённым сопротивлением и моральным террором и шантажом более, чем вероятен…федерация «Новороссия» выйдет из Украины, прихватив собой всё, что нужно, в том числе, и Киев, и она окончательно перестанет существовать как государство», — сказал Баранов.
Украинский вопрос в таком случае будет решён навсегда. Возможно, националисты воссоздадут Украину-2 на оставшихся территориях центра и запада. Но это уже будет другая история, другой Украины, заключил эксперт.
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