Роман Юнеман: кто он
Роман Юнеман: кто он
© commons.wikimedia.org, Роман Юнеман
Эксперт в связи с этим отметил, что в Казахстане довольно жёсткая пропаганда многонациональности, ещё сильнее, чем в РФ.

В Казахстане были активисты, которые пытались защищать права русского населения, но они все сидят в тюрьме, жаль, что Россия не использовала для улучшения положения русских нынешний момент, когда она, по сути, спасли Токаева, сетует политик.

«Говорят, что русских в Казахстане всего лишь четверть населения. Ну и что. Франкофонов в Канаде еще меньше, но там и французский второй государственный, и французская автономия Квебек существует, и премьер-министр — франкофон Трюдо. Где это всё в Казахстане? Почему этого нет?», — задается вопросом Юнеман.

Стратегическая цель России в отношении Казахстана — такое положение русских, при котором они жили бы в Казахстане не хуже, чем в России, и при этом пользовались теми же правами, что и казахи, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 