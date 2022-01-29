Русские могут быть в политике Казахстана, но они должны либо породниться с казахами в буквальном смысле, либо должны быть патриотами Казахстана и забыть про свою идентичность. Об этом рассказал независимый российский политик Роман Юнеман в интервью изданию Украина.ру

Роман Юнеман: кто он © commons.wikimedia.org, Роман Юнеман

В Казахстане были активисты, которые пытались защищать права русского населения, но они все сидят в тюрьме, жаль, что Россия не использовала для улучшения положения русских нынешний момент, когда она, по сути, спасли Токаева, сетует политик.

«Говорят, что русских в Казахстане всего лишь четверть населения. Ну и что. Франкофонов в Канаде еще меньше, но там и французский второй государственный, и французская автономия Квебек существует, и премьер-министр — франкофон Трюдо. Где это всё в Казахстане? Почему этого нет?», — задается вопросом Юнеман.

Стратегическая цель России в отношении Казахстана — такое положение русских, при котором они жили бы в Казахстане не хуже, чем в России, и при этом пользовались теми же правами, что и казахи, заключил собеседник издания.

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