Киевские финансово-политические элиты Украины необходимо демонтировать — у них нет места в будущей конфедеративной и пророссийской Украине, заявил Баранов.
«Надо провести их демонтаж. Второй самой большой ошибкой, которая может сделать Россия, это сохранение антисистемной элиты Украины…Антисистема — это специфическая извращённая верхушка, которая живёт за счёт разрушения живого организма народа и системы государства Украины. Отсюда их социальная и экономическая и культурная политика по отношению к населению, которое уже сильно сократилось», — сказал Баранов.
России так или иначе придётся заключить соглашения об ограниченных гарантиях бизнеса части олигархов, однако реальное управление властью и экономикой Украины должно находиться в руках совершенно новых людей, заключил эксперт.
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