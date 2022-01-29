Создание на территории Украины антироссийского проекта - "заслуга" не Запада, а внутриукраинских антисистемных элит. Россия не должна позволить им существовать, уверен социолог Сергей Баранов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Киевские финансово-политические элиты Украины необходимо демонтировать — у них нет места в будущей конфедеративной и пророссийской Украине, заявил Баранов. Проект «Новороссия» может отобрать у Украины пять областей - генерал © Facebook/Hennadii Moskal

«Надо провести их демонтаж. Второй самой большой ошибкой, которая может сделать Россия, это сохранение антисистемной элиты Украины…Антисистема — это специфическая извращённая верхушка, которая живёт за счёт разрушения живого организма народа и системы государства Украины. Отсюда их социальная и экономическая и культурная политика по отношению к населению, которое уже сильно сократилось», — сказал Баранов.

России так или иначе придётся заключить соглашения об ограниченных гарантиях бизнеса части олигархов, однако реальное управление властью и экономикой Украины должно находиться в руках совершенно новых людей, заключил эксперт.

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